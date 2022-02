Saint-Valentin 2022 : à l’heure où amour rime avec révolution, la jeune génération s’interroge sur ses relations

On pourrait également citer les bandes dessinées de la Suédoise Liv Strömquist, nommée docteure honoris causa à l’UCLouvain l’an dernier. La rose la plus rouge s’épanouit parle par exemple de l’engagement et de l’investissement personnel et émotionnel dans la construction d’une relation de couple. Et bien d’autres encore.

L’importance de l’EVRAS

Un mouvement au départ féministe mais qui fait tache d’huile, notamment donc chez les jeunes et via l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Des cours qui sont censés être obligatoires dans les écoles de la fédération Wallonie Bruxelles depuis 10 ans. Des cours qui font également partie des missions de l’asbl O’Yes.

Il n’y a que 15% des jeunes qui ont entendu parler de l’Evras

"Mais aujourd’hui, le constat est qu’il n’y a que 15% des jeunes en Wallonie et à Bruxelles qui ont entendu parler de l’Evras à l’école, explique Lola Dubrunfaut. Ce n’est pas grand-chose or il faut que tous les jeunes aient accès à ces informations. Et même ceux qui y ont eu droit, les sessions restent limitées en termes d’heures. Or, ce qu’on a remarqué, c’est que les jeunes veulent du pratico-pratique, des réponses à leurs questions au quotidien."

Est-ce normal que mon/ma partenaire regarde mes messages dans mon téléphone ? Suis-je obligée de m’épiler les parties intimes pour lui faire plaisir ? Est-ce mal d’envoyer un 'nude' ? Suis-je obligé de n’aimer qu’un seul genre ? Les thématiques sont larges : de la représentation des corps à l’égalité dans une relation en passant par les infections sexuellement transmissibles.