Saint-Trond : la phase provinciale du plan de gestion de crise déclenchée pour la rave party à Brustem

La ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a, quant à elle, déclaré sur Twitter suivre de près la situation et être en contact étroit avec la bourgmestre de Saint-Trond et le gouverneur de la province de Limbourg, Jos Lantmeeters. "Les forces de l'ordre, dont la police fédérale qui appuie la police locale depuis samedi, ont misé sur la concertation et le dialogue afin de contrôler la foule et assurer la sécurité de l'endroit. Les autorités locales ont estimé qu'une évacuation en toute sécurité d'un terrain aussi vaste et complexe n'est pas possible pour l'instant. Pour ces raisons, il a également été décidé de déclencher la phase provinciale (du plan de gestion de crise, ndlr.). J'ai confiance dans l'enquête qui sera menée pour identifier les organisateurs de cette rave party. Je demande à la police et à la justice de donner la priorité à cela afin que les riverains puissent retrouver leur tranquillité", ajoute la ministre.