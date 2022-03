Saint-Trond et Malines partagent l’enjeu, Klauss et Cuypers buteurs

Vendredi soir, Saint-Trond et Malines ont fait match nul, 1-1 dans le cadre de la 30e journée championnat de Belgique. Après l’ouverture du score de Hugo Cuypers pour Malines (32e) et l’égalisation de Joao Klauss (61e), les deux équipes conservent leur position au classement.

Les occasions sérieuses ont été rares dans la première demi-heure même si les deux équipes ont frappé au but avec plus ou moins de réussite. Le premier réel danger a abouti à l’ouverture du score par les Malinois (0-1, 32e). Sur un contre, Nikola Storm a réussi à joindre Cuypers malgré une intervention d’un défenseur trudonnaire. L’attaquant a alors contourné Schmidt pour finalement glisser le ballon en dessous du portier.

Saint-Trond s’est également offert une possibilité sur une jolie combinaison entre Konaté et Klauss, mais la tentative du Guinéen en bout de course a croisé la route de Thoelen (35e). Schmidt s’est lui aussi illustré en se jetant dans les pieds d’Hairemans, de l’autre côté du terrain, qui était parti seul au but (43e).

La deuxième période a également connu des débuts poussifs, mais Klauss a offert l’égalisation aux supports locaux en se trouvant à la réception d’un centre au deuxième poteau d’Hara (1-1, 61e). Le buteur brésilien a converti celui-ci d’une reprise de volée à bout portant, sous la latte de Thoelen.

Janssens a tenté sa chance sur deux frappes pour Saint-Trond, l’une trop centrale (64e) et l’autre légèrement dévissée (70e), et Engvall a répliqué pour Malines avec un envoi directement dans les bras de Schmidt (76e). Outre une occasion manquée de Cuypers, qui s’est emmêlé les pinceaux après avoir hérité d’un ballon dans la surface adverse (83e), la fin de match a été des plus calmes, et les deux équipes se sont quittées sur un match nul logique malgré une ultime tentative de Kagawa (90e+5).

Au classement, c’est le statu quo. Malines reste 6e avec 47 points, à 2 longueurs de La Gantoise mais surtout à 5 points d’Anderlecht et des playoffs 1. Saint-Trond (39 points), qui peut toujours rêver des playoffs 2, est à 5 points de Genk et de la 8e place qualificative, mais compte déjà 1 match de plus que ses concurrents.