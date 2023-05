Saint Trond, conséquence de la rave party sur les animaux : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Rave party en toute illégalité à Saint-Trond dans la province de Limbourg. La fête se termine avec des arrestations et de nombreux retraits de permis de conduire. Mais le pire, c'est la découverte d’un faon décédé explique le média HLN.be. Ce qui est dérangeant dans cette forme de rassemblement illégal, c'est que s'est organisé dans plusieurs pays Européen et les conséquences sont énormes sur les terres. Mais qu'en est-il de l’impact sur les animaux et sur la faune sauvage.

Si les riverains des environs ont été fortement embêtés par la présence des fêtards, que dire des animaux qui ont pour habitude d’être " seuls " dans ce domaine ?

