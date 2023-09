Saint-Trond a mis fin à la bonne passe du FC Malines

Vainqueur 2-0, Saint-Trond a mis fin à la série de trois victoires de Malines lors de la 7e journée de championnat de Belgique de football. Les Japonais Daiki Hashioka (33e) et Ryotaro Ito (63e) ont permis aux Canaris (11 points, 7e) de dépasser les Malinois (10 points, 8e) au classement.

Chez les Canaris, Thorsten Fink a dû compter avec la suspension de Frédéric Ananou et a écarté Joselpho Barnes au profit de Fatih Kaya. Côté malinois, Steven Defour a procédé à plusieurs changements, préférant Rafik Belghali, Patrick Pflücke et Elias Cobbaut à Sandy Walsh, David Bates et Nikola Storm, blessé. Saint-Trond est directement entré dans le vif du sujet mais Jarne Steuckers, complètement oublié au second poteau, a expédié sa volée à côté (5e). Les Trudonnaires ont monopolisé le ballon et sur une passe de Steuckers, Hashioka a ouvert la marque d'une frappe en force via le poteau (33e, 1-0) Alors qu'il avait créé peu de choses, Malines a trouvé la bonne carburation à l'approche du repos et Kerim Mrabti a alerté Zion Suzuki d'une frappe à distance (45e+2). Alors qu'ils paraissaient transfigurés au retour des vestiaires, les Malinois ont échappé de peu au break lorsque le réserviste Barnes a manqué sa reprise à bout portant (54e). Ce n'était que partie remise puisque Steuckers a adresse un centre devant le but à Ito, qui n'a pas hésité une seconde (63e, 2-0). Contrairement à ce qui s'était passé lors de la 5e journée à Westerlo, Malines n'a jamais semblé en mesure de s'imposer après avoir concédé un handicap de deux buts.