Saint-Simon : le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes

Il est clair que certains principes saint-simoniens sont présents dans notre société contemporaine, une pensée à laquelle on attribue les bases du socialisme. Vincent Genin résume : "que ce soit sur le plan de la prise en charge de la gestion de l'état, par rapport à l'accélération des techniques, la place de la femme, la nécessité d'un pluri ou d'un multi caméralisme… Il y a l'importance des technocrates. On voit ce rôle qui devient assez important d’une science qui se substitue à Dieu. Avec Auguste Comte (1798-1857, secrétaire de Saint-Simon et auteur du Positivisme) puis Augustin Thierry (1795-1856, historien), on a vraiment là des hommes qui ont posé ces jalons, ces héritiers ont fait ce qu'ils voulaient, et si bien qu'il n'y a pas eu une école saint simonienne directe mais bien des écoles saint-simoniennes qui, je crois, méritent d'être redécouvertes. "