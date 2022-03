Saint-Patrick : les festivités de retour en Irlande après deux ans d'interruption

Les parades de fanfares et de danseurs en l'honneur du saint patron de l'Irlande, pays à forte tradition catholique, avaient été parmi les premières à être annulées en 2020, quand le monde mettait en place restrictions et confinements pour tenter de ralentir la propagation du virus.

Deux ans plus tard et les dernières mesures sanitaires en vigueur tout juste levées, ce sont des centaines de milliers de visiteurs internationaux qui sont attendus en Irlande pour prendre part aux festivités.

Et, pour marquer le coup, la traditionnelle parade à Dublin sera la plus grande et la meilleure jamais vue, assurent les organisateurs. Les célébrations vont marquer "le moment de réouverture de l'Irlande", a indiqué Anna McGowan, directrice par intérim du festival. Elles seront "significativement étendues" cette année en raison d'importants financements municipaux et gouvernementaux, selon elle.