« Saint Omer », un film signé Alice Diop sur un procès pour infanticide d’une sensibilité et d’une intelligence rares, basé sur un fait divers tragique.

Saint Omer arrive sur nos écrans déjà couvert de récompenses et de louanges. Prix Jean Vigo, Prix du Jury au Festival de Valenciennes, Grand Prix du meilleur film à Gand, Lion du Futur du Meilleur Premier Film et Grand Prix du Jury lors de la dernière Mostra de Venise… Le film a en outre été choisi cette année pour représenter la France aux Oscars.

Ces nombreuses distinctions sont cent fois méritées. En filmant les visages des personnes présentes au procès et en captant leurs émotions les plus subtiles, Alice Diop cherche constamment à sublimer le réel pour tenter de découvrir la vérité profonde qui se dissimule sous le masque des apparences. Elle se met d’évidence elle-même en scène dans la peau de Rama, la romancière qui assiste aux débats et tente désespérément de comprendre qui est la femme qui se cache derrière ce sordide infanticide.

Cette volonté absolue de compréhension humaine, au-delà de toute forme de jugement personnel, est la grande qualité de Saint Omer. Elle se traduit à l’écran par une mise en scène limpide de la parole et de l’écoute. Le pouvoir et la force des mots résonnent ainsi dans chaque plan du film. Tout comme l’importance des regards et des non-dits.

Saint Omer est assurément un magnifique film à ne rater sous aucun prétexte !