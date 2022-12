Saint-Nicolas vient apporter des cadeaux dans le Cactus

Ce six décembre, c’est avec une joie non contenue que le 8/9 accueille Saint-Nicolas dans le Cactus du jour. Jérôme de Warzée… non pardon, le grand saint est venu nous apporter de beaux cadeaux.

Saint-Nicolas est venu seul : le Père Fouettard ne pouvait pas venir vu qu’il doit fouetter ceux qui ne sont pas sages et qu’il vient de croiser Roberto Martinez. Il sera donc en burn-out pour un bon moment.

Mais il a quand même apporté des cadeaux. Il est venu cette année avec un set de magie. Il va vous permettre de disparaître très rapidement, c’est le set diables rouges. Après juste un tour, hop, partis, diablacadabra !

On lui a également demandé des jeux de société, il a donc amené le jeu "labyrinthe", rebaptisé "Bruxelles Good Move", avec tout le kit à l’intérieur : des gants de boxe, des pioches pour desceller les panneaux, des allumettes pour brûler les autos, et celui qui gagne est celui qui a la tête de Pascal Smet plantée au bout d’une pique.

Il y a aussi le Monopoly spécial Parlement Wallon. Attention, il n’y a plus de case prison, et si vous prenez une carte, "retourner au parlement wallon en passant par le tunnel", c’est perdu, vous êtes fauchés, il coûte vingt millions. Saint-Nicolas offre aussi le jeu "Qui est-ce ?". Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un jeu avec toutes les photos des membres du parti Les Engagés, et dès que vous découvrez une photo, vous vous dites : "Mais qui est-ce ?" Et enfin, dernier cadeau très demandé : la boîte "RER". Et c’est bien l’édition belge, car il n’y a rien dedans.