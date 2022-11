VivaCité a décidé de gâter les enfants sages pour la Saint-Nicolas avec un grand concours de dessins et plein de cadeaux LEGO à la clé !

Vous avez des enfants âgés de 4 à 12 ans fans de LEGO ? Demandez-leur de faire un beau dessin à Saint-Nicolas, faites-le nous parvenir via le formulaire ci-dessous et choisissez la boîte LEGO qui ferait plaisir à votre enfant. Saint-Nicolas vous rendra peut-être visite à domicile le samedi 3 décembre, entre 10h30 et 17h30 !