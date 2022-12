Saint-Nicolas : le chocolat belge sur toutes les lèvres

"De toutes ces petites entreprises, quelques-unes se sont développées comme grands chocolatiers dans notre pays. C’est Barry Callebaut qui était le premier à inventer le chocolat liquide, donc le chocolat de couverture, comme nous l’appelons, et ce chocolat liquide contenait beaucoup plus de beurre de cacao pour qu’il soit plus onctueux, mais aussi plus facile à transformer en tablettes de chocolat, en pralines, etc.", précise la consultante.

Un chocolat qui va ouvrir la voie de la diversification des produits et ainsi réussir à séduire le monde entier. En s’associant dans les années 90 au français Cacao Barry, le groupe deviendra le premier acheteur de cacao dans le monde, un véritable mastodonte qui fournit désormais 80% du chocolat de couverture en Belgique et 20% dans le reste du monde. Son usine de Wieze, en Flandre orientale, est la plus grande chocolaterie du monde.