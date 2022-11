Saint-Nicolas : comment choisir les bons jouets pour les enfants de 0 à 3 ans ?

Le jeu est l’activité principale du bébé et du petit enfant. Jusqu’à l’âge de sept ans, en dehors de ses besoins élémentaires, ils pensent principalement à jouer. Le jeu est indispensable à leur construction et à leur intégration dans la société. Il leur permet d’acquérir de nombreuses compétences et de connaissances dans tous les domaines, qu’elles soient intellectuelles, sociales, émotionnelles ou physiques.

Comment savoir ce qui est le plus approprié pour les plus petits ?

"Pour choisir un jouet, on se fie principalement à la connaissance qu’on a de l’enfant, on tient compte de ses goûts mais aussi de son environnement. Parfois, on achète un jouet simplement parce qu’il est à la mode, et puis on se rend compte que l’enfant va y jouer une fois et le laisser de côté" explique Sylvie Anzalone. Sur les boîtes de jeux, l’âge est souvent indiqué. Se fier à cette date est une bonne idée : il va correspondre à leurs capacités et à leurs besoins.

Pour le bébé de quelques mois

A cet âge, bébé recherche le contact en profitant du bain, du change et des repas. Il cherche à saisir les premières occasions pour jouer avec vous. On va donc privilégier les anneaux (dentition) ou hochets légers, les livres en tissu ou en plastique que l’enfant pourra manipuler et mettre en bouche.

Après 6 mois

Il manipule les choses avec de plus en plus de précision et porte un intérêt aux détails des objets. Les jeux dans le bain, les balles ou cubes en mousse, des boîtes en plastique de tailles différentes, des livres cartonnés, en plastique, en tissu sont des bonnes idées.