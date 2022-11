Lush lance une Bombe de bain pour une fête de la Saint-Nicolas inclusive pour tou·te·s les enfants.

Le but est de récolter des fonds pour Het Is Een Kinderfest (qui signifie “C’est une fête des enfants" en français), un collectif civique qui rêve d’une fête de la Saint-Nicolas véritablement inclusive. Abandonnons les stéréotypes racistes et genrés pour que tou·te·s les enfants puissent profiter de la magie de cette période particulière.