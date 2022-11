Saint-Nicolas : Bpost va aider le grand Saint à rassembler et trier les lettres des enfants

À trois semaines de la Saint-Nicolas, les bureaux de Bpost attendent déjà les milliers de lettres qui seront envoyées au grand Saint par les enfants. Le secrétariat servira d’intermédiaire pour accueillir les traditionnelles listes de souhaits, mais aussi les dessins, les bricolages, etc.

S’ils n’oublient pas d’indiquer leur adresse au verso de l’enveloppe, les enfants qui auront envoyé leur courrier avant le 29 novembre recevront une réponse et un cadeau expédiés par le secrétariat du grand Saint au plus tard le 6 décembre, explique Bpost qui ajoute "mais saint Nicolas répondra bien évidemment aussi aux lettres qui arriveront plus tard".

Les écoles peuvent également participer, tout est expliqué ici. Rappelons la seule adresse officielle : Saint-Nicolas – rue du Paradis, 1 – 0612 Ciel. Notons encore que les lettres ne doivent pas être affranchies et peuvent être déposées dans toutes les boîtes aux lettres.

Chaque année quelque 350.000 lettres sont envoyées par les enfants à saint Nicolas.