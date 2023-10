Saint-Marin loin, très loin devant les autres : les plus longues séries actuelles sans victoire des nations UEFA

Alors que les Diables Rouges viennent de composter leur billet pour l’Euro 2024, leur 6e grande compétition consécutive, dans le même groupe, l’Estonie connaît des qualifications bien plus compliquées. Avec un seul partage et zéro victoires en six matches, les Estoniens ferment la marche du Groupe F avec un petit point.

Toutes compétitions confondues, l’Estonie reste d’ailleurs sur 7 matches consécutifs sans victoire. Un chiffre conséquent mais presque dérisoire en comparaison au palmarès récent de certaines autres nations. Le compte X "The Sweeper" a compilé ce lundi les plus longues séries sans victoires des différentes nations UEFA. Sans surprise, on n’y retrouve que des "petites" nations, habituées à squatter les tréfonds de leur groupe qualificatif.

Tête de gondole de ces pays qui courent désespérément après une victoire, Saint-Marin trône loin, très loin devant la concurrence. Les Saint-Marinois n’ont en effet plus gagné un seul match officiel depuis 2004, année où ils avaient battu le Liechtenstein pour signer la seule et unique victoire de leur histoire. Depuis ? 133 matches sans gagner.

En parlant du Liechtenstein, le 6e plus petit pays du monde n’a, de son côté, plus remporté le moindre match depuis 32 rencontres. C’est la 2e plus longue série actuelle devant Andorre (11), les Iles Féroë (10), la Bulgarie (8), Chypre (8), Gibraltar (7) et l’Estonie, dont on parlait plus tôt.