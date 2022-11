Saint Léger : il faut parfois déboiser pour (re) créer de la biodiversité

Natagora mène des opérations de déboisement dans une sablière à Saint-Léger, dans le sud de la province du Luxembourg. L’objectif de ce chantier forestier est de recréer un nouvel habitat naturel destiné à accueillir certaines espèces en voie de disparition.

Abattre des arbres pour favoriser la biodiversité est une démarche qui pourrait paraître contre-intuitive pour beaucoup. Et pourtant, c’est exactement le projet mené par le projet Life connexions sur le site de la sablière : "L’objectif c’est de déboiser et rendre à nouveau le milieu ouvert dans cette sablière, une pelouse sur sable en l’occurrence", explique Sébastien Quennery, Assistant de projet Life de Natagora.

Ouvrir le milieu aux autres espèces

Adieu pins, bouleaux et autres espèces pionnières quand un milieu est laissé sans entretien et à nouveau colonisé. Dans trois ans, la sablière devrait à nouveau ressembler à un espace varié, ouvert où la lumière pénètre beaucoup mieux :"Le sable n’était pas à nu et maintenant ce sera le cas. L’immortelle des sables ou le lézard des souches, dont les dernières populations belges se trouvent en Lorraine, pourront s’installer naturellement".

Ce projet est un plan global de sauvegarde de Natagora sur une surface de 500 hectares restaurés ou de toutes nouvelles zones qui n’ont pas d’intérêt biologique au départ mais qui seront déboisées pour créer cet habitat riche en faune et en flore. Des aménagements qui s’enchaîneront en Wallonie jusqu’en 2027.