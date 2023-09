Saint-Léger : des lodges autour de l'étang du Fourneau David ?

Sauf que pour les riverains, le projet n'est pas suffisamment structuré. Mathias Hissette, à l'origine de la pétition, soulève : "L'évacuation des eaux usées ou encore la manière de circuler dans la rue. On veut quelque chose d'abouti et de précis. Et puis qui ne nous dit pas que ce sera un jour élargi et plus grand ?" .

Appelée à rendre un avis, la commune de Saint-Léger n'a pas encore dévoilé sa décision, mais le sujet a déjà été abordé. Fabian Forthomme, échevin de l'urbanisme : "On est quand même en bordure d'une voirie cyclable proche d'une forêt. C'est vrai qu'on a un fort potentiel touristique sur ce site, mais on ne peut pas tout accepter. Il y a des choses à regarder, à prendre en compte".

Après avoir déjà essuyé un refus, le promoteur avait éteint la procédure. Cette fois, il confirme qu'il la poursuivra en requérant l'avis du ministre compétent.