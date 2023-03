Saint-Josse-ten-Noode : le juge de paix examinera l’occupation d’un bâtiment par des demandeurs d’asile mardi

"La Régie des Bâtiments fera valoir son droit de propriété en exigeant que les occupants soient à nouveau expulsés, tandis que les occupants invoqueront leur droit à l’hébergement qui, selon eux, doit primer sur le droit de propriété", détaille le collectif dans son communiqué. Les demandeurs d’asile exigent une place au sein du réseau d’accueil Fedasil. Le collectif rappelle que l’État belge a été condamné plus de 7000 fois pour le non-respect de ses devoirs envers les demandeurs d’asile et demande que le gouvernement prenne des mesures concrètes comme l’activation de la phase fédérale de crise.

Une manifestation sera organisée mardi sous le slogan "Laissez nous juger la crise de l’accueil" avant le début de l’audience, dès 08h30 avec des prises de paroles d’avocats, d’occupants et de représentants de la Ligue des droits humains. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) a rappelé samedi que les demandeurs d’asile qui occupent le bâtiment pouvaient recevoir un logement temporaire en attendant d’obtenir une place dans le réseau Fedasil. "Il n’est pas question d’exiger la priorité chez Fedasil. Ceux qui attendent depuis le plus longtemps passeront en premier", a-t-elle expliqué.