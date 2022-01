Saint-Josse-ten-Noode: des zones de stationnement partagées pour les deux roues

Pour le Bourgmestre Émir KIR : " Les formes de mobilité changent et sont parfois synonymes de désagréments pour les usagers les plus faibles. L’exemple des trottinettes garées n’importe où illustre parfaitement ces situations. Pour les piétons, les PMR, les parents avec poussettes, etc. se déplacer devient un parcours d’obstacles. Avec ce plan, nous avons l’ambition de permettre une meilleure cohabitation de toutes les formes de mobilité avec une priorité aux piétons."



Les premières zones partagées seront inaugurées à partir de février avec une période de tolérance, suivie, à partir du 1er juillet, de sanctions prévues par la Commune pour les contrevenants.