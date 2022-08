Saint-Josse-Ten-Noode : des sculptures monumentales au Square Armand Steurs

De grandes sculptures sont exposées dans le square Armand Steurs à Saint-Josse. C'est la trentième édition de cette exposition réalisée par l’asbl de quartier "Les amis du square Armand Steurs". 24 artistes participent à l'évènement. Véronique Roland, Antoine Leclercq ou encore Noushin Bagherzadeh signent quelques-unes de ces œuvres qui ont pris place sur les pelouses. "Je recherche surtout la lumière, explique Véronique Roland. "Et il n’y a rien à faire, la lumière naturelle est quand même la plus belle. Ici, elle inonde un plus un magnifique endroit. On est hors du temps. Le square est en plein centre-ville et on n’entend pas les bruits de la ville. Toute cette végétation, … le square est magnifique pour l’implantation des sculptures". Pour Vincent Rousseau, l’un des 24 autres artistes qui exposent, "c’est important de réaliser de telles expositions, car beaucoup de gens hésitent à rentrer dans une galerie ou un musée. Dans ce cas-ci, les personnes se promènent dans le square et l’art s’offre à elles et c’est crucial".

L'exposition a lieu du 1er au 26 septembre prochain.