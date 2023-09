Saint-Josse : présentation d’un projet de budget 2023 à l’équilibre

La commune de Saint-Josse présentera un budget en léger boni lors de la réunion du conseil communal prévue mercredi, a annoncé lundi la bourgmestre Emir Kir.

Selon celui-ci, la commune centrale de la capitale tire son épingle du jeu avec des équilibres de plus en plus difficiles à trouver, entre crise énergétique, inflation et indexations des salaires. Le projet de budget est présenté en léger boni de plus de 100.000 euros, tout en maintenant "une fiscalité juste pour les citoyens et une protection de leur pouvoir d’achat".

Dans un communiqué, la commune rappelle qu’elle est l’une des rares à ne pas avoir touché au précompte immobilier et à proposer depuis plus d’une décennie une politique résolument sociale basée sur la gratuité et l’accessibilité dans de très nombreux domaines comme le sport, les garderies, les documents administratifs, etc.

"Les challenges auxquels sont confrontées les communes sont gigantesques et nous voulons protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Nous avons donc à cœur de maintenir la politique sociale robuste qui nous caractérise avec les deux impératifs que constituent la planification budgétaire et l’anticipation pour atteindre notre objectif", a commenté Emir Kir, cité dans le communiqué.

Selon celui-ci, les grands principes qui sous-tendent le budget consistent notamment à maîtriser les dépenses courantes ; à améliorer les recettes ; à planifier des investissements importants en recherchant activement des subventions ; à adopter une approche proactive pour augmenter les recettes et les subventions sans impacter le pouvoir d’achat des citoyens ; à maintenir une politique sociale solide en toutes circonstances ; à garantir la stabilité de l’emploi public et à maintenir une fiscalité juste.