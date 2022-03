Saint-Josse : la résidence Miramar, exemple d’architecture moderniste à Bruxelles, est classée

La résidence Miramar, l’un des bâtiments emblématiques de Saint-Josse est classée. Située boulevard Saint-Lazare, près de la gare du Nord et de la frontière avec Schaerbeek, la résidence est un exemple de patrimoine moderniste d’après-guerre. Il a été conçu avant 1958, pour accueillir justement les visiteurs de l’Exposition universelle de Bruxelles.

"Témoignage d’une époque, il a été construit à l’aide de matériaux modernes et fait partie des bâtiments qui façonnent Bruxelles et son image. Il n’y a pas que l’Art Nouveau et l’Art Déco qui méritent d’être protégés à Bruxelles. Avec ce classement, nous démontrons aussi toute l’attention que nous prêtons aux bâtiments modernistes qu’il faut protéger aujourd’hui pour pouvoir expliquer demain l’histoire de notre Région", déclare dans un communiqué Pascal Smet (One. brussels), secrétaire d’État en charge du Patrimoine.

"Ce bien architectural, symbole du modernisme d’après-guerre, a en effet laissé peu de traces de réalisations aussi significatives que celle-ci", réagit de son côté le bourgmestre Emir Kir. C’est la commune de Saint-Josse qui avait d’ailleurs demandé le classement dès juillet 2020.

La création de la jonction Nord-Midi

La résidence Miramar est un immeuble à appartements, complété par des espaces commerciaux au rez-de-chaussée. On doit sa réalisation à l’architecte Claude Laurens. "Elle a été réalisée dans le contexte de la création de la jonction Nord-Midi. Les différentes maisons d’habitation qui se trouvaient à l’origine sur le terrain à Saint-Josse-ten-Noode ont été démolies dans ce cadre et le terrain vague fit l’objet d’une vente publique en octobre 1956 par l’Office national pour l’achèvement de la jonction Nord-Midi", rappelle la Région bruxelloise.

"Les panneaux Glasal bleus et blancs et l’agencement particulier des fenêtres confèrent à ce bâtiment un caractère ludique et coloré associé à l’architecture réalisée durant la première décennie après la Deuxième Guerre mondiale. L’utilisation de la forme en boomerang, également ludique et qui donne une certaine dynamique au bâtiment, est typique de cette période."

Le classement comprend les façades, les toitures et des espaces de circulation (le hall d’entrée, les deux cages d’escalier, les ascenseurs et les couloirs).

La Région ajoute que "la mesure de protection est destinée à mettre le bien en valeur et à en assurer la conservation. Elle ne met nullement en cause la possibilité de l’adapter pour répondre aux besoins spécifiques d’une activité commerciale. Elle doit permettre d’encourager le retour à la lisibilité du concept d’origine par la requalification du rez-de-chaussée."