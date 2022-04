Saint-Josse : la commune désigne, elle-même, deux entreprises pour stabiliser les immeubles instables

Une semaine après avoir déclenché le plan d’urgence communal suite à un problème de stabilité dans deux immeubles de la rue Scailquin et de la chaussée de Louvain, la commune de Saint-Josse ne décolère pas. Elle pointe du doigt le promoteur et l’entreprise qui mène un chantier juste à côté. Chantier qu’elle a fait suspendre. Des travaux de consolidation du bâtiment qui a bougé sont en cours.

Ce sont les habitant qui ont donné l’alerte une semaine avant l’intervention des pompiers vendredi dernier. Goga Kobalendango, le directeur du service travaux est monté avec eux dans les appartements. " J’ai été au cinquième étage. Et là j’ai vu qu’il y avait des fissures dont la taille permettait de passer des quasiment des doigts dedans. Après, en analysant la situation, j’en ai conclu que le bâtiment basculait légèrement vers le chantier en cours ".

Devant la défaillance de l’entreprise de construction, nous avons décidé de tout reprendre en main.

Un chantier de démolition/reconstruction d’un immeuble mixte d’appartements et de commerces. Ce sont les travaux de fondation qui auraient provoqué un mouvement de terrain. " Si on avait laissé faire et qu’on n’avait pas suspendu le chantier, alors le bâtiment aurait vraiment risqué de s’effondrer ", explique Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse.

Une cinquantaine de personnes ont dû quitter les lieux et être relogés. La commune a, par ailleurs, désigné elle-même deux entreprises pour assurer en urgence la stabilisation de l’immeuble qui a bougé et pour colmater les fissures dans les appartements, faute dit-elle de réaction du promoteur et de la société en charge des travaux.

" On a eu aucune réaction de leur part. Et c’est bien pour cette raison-là, devant cette défaillance de l’entreprise de construction, que nous avons décidé de tout reprendre en main au niveau de la commune ".

150.000 euros d’argent public

Elle a déjà débloqué 150.000 euros sur fond propre pour assurer les expertises et réaliser ces travaux de consolidation. " C’est de l’argent public, c’est votre argent, c’est le nôtre. C’est inadmissible qu’une entreprise privée produise des dégâts comme ceux-là ".

La commune se retournera contre l’entreprise de construction pour être dédommagée via des procédures en justice qui sont encore à l’étude. " C’est inévitable quand on se retrouve devant ce type de situation ".

L’entreprise en question et le promoteur ne souhaitent faire aucun commentaire à ce stade.

En principe, les habitants qui ont dû être évacués devraient pouvoir rentrer chez eux dans une dizaine de jours.