Saint Josse : l’exposition de sculptures monumentales du Square Armand Steurs fête ses 30 ans

"Nous allons accueillir des œuvres d’artistes belges et internationaux. 24 en tout seront exposées de 22 artistes différents, 15 hommes et 7 femmes. Toujours avec cette idée d’être esthétique et monumental, de susciter le dialogue et la réflexion", explique Gilles Libert, Président de l’Asbl "Square de la sculpture".

La scénographie est supervisée par la fondatrice de cet événement, Myriam Goeminne, qui se réjouit de cette édition anniversaire : "Nous sommes la seule exposition d’art monumental de plein air à fêter nos 30 ans à Bruxelles, en plein cœur de la capitale européenne, c’est fantastique". "Cette expo est importante à plus d’un titre car elle permet de révéler de nouveaux talents mais aussi de rendre accessible la culture, gratuitement, à tout le monde.", ajoute Myriam.

Gilles Libert opine du chef : "Mon destin a changé suite à cette exposition qui m’a un peu révélé en quelque sorte".

De nombreuses visites guidées pour les écoles sont d’ailleurs organisées.