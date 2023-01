Saint-Josse : face à Emir Kir, le PS compte ses fidèles

C’est parti pour une trentaine d’auditions dans la plus grande discrétion. Dès aujourd’hui et pendant plusieurs jours, une délégation de la fédération bruxelloise du PS va rencontrer tous les mandataires socialistes de Saint-Josse. Avec une question en vue des élections communales de 2024 : fidélité au PS ou allégeance à Emir Kir ? Depuis que le PS a exclu l’actuel bourgmestre, la situation politique est complexe dans la plus petite commune de la Région bruxelloise.

C’est l’histoire d’un schisme au cœur même de la toute-puissante section locale socialiste de Saint-Josse. Tout commence donc il y a trois ans. Emir Kir, gros faiseur de voix, bourgmestre depuis 2012, est à la tête d’une majorité absolue. Mais début 2020, son parti, le PS, l’exclut pour s’être affiché avec un leader de l’extrême droite turc. Pour Emir Kir, pas question de déserter le siège de bourgmestre. Dans un vote paradoxal, les membres de la section locale votent alors à la fois leur soutien à Emir Kir et leur soutien aux valeurs et statuts du PS.