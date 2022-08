Saint-Hubert : une école pour apprendre à sonner de la trompe de chasse

Gilles Herman, Lionel Brévière et Alain Lignon, trois sonneurs passionnés par la trompe de chasse ont créé, à Saint-Hubert, une école indépendante de tout groupe ouverte à celles et ceux qui désirent apprendre à apprivoiser cet instrument exigeant.

"On a commencé les cours dans les bois de manière informelle vers 2006. Il y avait une demande des sonneurs locaux. Et puis d'autres demandes sont arrivées (...) donc on s'est un peu plus structuré" explique Gilles Herman.

La trompe est un instrument difficile qui demande une technique particulière. Il n’y a pas de touches, ni de clavier, ni de cordes. Le challenge, à force de volonté, est de fabriquer sa note. "L'instrument demande un entraînement quotidien pour créer une musculature labiale suffisante." Précisons que cet instrument est un tube conique d’une longueur de 4,54 mètres avec une petite embouchure coupante.