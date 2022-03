Saint-Hubert: le réseau d'eau restera sans doute dans le giron communal !

A Saint-Hubert, la population a pu donner son avis sur le maintien du réseau d'eau dans le giron communal, ou sa cession à la société wallonne des eaux. Seulement une personne sur cinq s'est prononcée.

Les habitants pouvaient choisir de voter numériquement ou de se rendre dimanche dans les bureaux de vote.

Finalement seulement 20% des plus de 16 ans ont donné leur avis et il est très clair : 90% se prononcent pour le maintien du réseau à la commune.

Alors ce vote est-il vraiment représentatif ? Réponse du Bourgmestre de Saint-Hubert, Pierre Henneaux :

"Si on prend mille personnes et que l'on compare avec les élections, c'est quand même représentatif. Néanmoins j'avais espéré plus de votants. Le choix s'est fait ainsi et on l'accepte. Si on demande le choix du citoyen, il est normal de l'écouter.

Donc lors du prochain Conseil communal en avril, les résultats seront présentés, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. Nous allons nous retrousser les manches et nous mettre en route, nous avons deux ans. Nous allons déjà penser aux premiers emplacements et avancer dans ce sens là."