Saint-Gilles veut réduire ses émissions de carbone et lance un appel à idées aux habitants

La commune de Saint-Gilles a décidé de lancer un appel aux idées auprès de ses habitants avec pour objectif de réduire les émissions carbone sur son territoire. 40% en moins : c’est le but que s’est fixé Saint-Gilles à l’horizon 2030, si l’on prend 2005 comme année de référence.

"Avec une réduction de 26% depuis 2005, on est sur la bonne voie. Récemment, des mesures importantes ont été prises : la rénovation énergétique de nos bâtiments, une concession pour équipes nos toitures de panneaux solaires, la déminéralisation d’espaces publics comme la place des 2 bancs, la mise en œuvre de quatre rues scolaires, le lancement de la Velotheek…", détaille Jos Raymenants (Ecolo-Groen), l’échevin saint-gillois du développement durable, de l’énergie et du climat. "Mais la commune n’est responsable que de 1,5% de l’émission globale de CO2. L’engagement des citoyens est la clé pour accélérer la transition."

D’où cet appel à idées. Les habitants peuvent introduire leurs projets jusqu’au 28 février via la plateforme Citizenlab participate.smartcity.brussels/fr-BE/projects/planclimatstgilles. Les idées, "les plus précises possibles", doivent être en lien avec cinq axes : bâti et énergies renouvelables, mobilité active, nature en ville, déchets et alimentation durable.

"En avril, les citoyens pourront voter afin de désigner les projets les plus porteurs et inspirants

Cette consultation citoyenne vise à fédérer les citoyens et le tissu associatif autour de projets qui font sens en matière de lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi, le cas échéant, de les réorienter vers des sources de financement en vue de les intégrer au plan climat de la commune de Saint-Gilles", indiquent les autorités.