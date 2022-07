Saint-Gilles : un nouveau parking de 80 places autos et 70 places vélos près du Parvis

A Saint-Gilles, un nouveau parking public de 80 places pour voitures, 60 places pour vélos et 10 places pour vélos cargo ouvre ses portes au 14 de la rue de Moscou, à deux pas du Parvis de Saint-Gilles et face au futur parc Marie Janson en travaux.

Il s’agit d’une initiative de Parking.brussels, l’agence régionale bruxelloise du stationnement qui a conclu un accord de parksharing avec le propriétaire de l’immeuble où est situé le parking. La mise en relation a été réalisée par la commune de Saint-Gilles dans le cadre du contrat de quartier durable Parvis Morichar.

70 euros par mois

"Le parking est uniquement accessible sur abonnement, au tarif mensuel de 70 euros pour les riverains (domiciliés à moins de 700 mètres du site) ou de 100 euros pour toute autre formule", indique Parking. brussels dans un communiqué. "Les places de stationnement pour vélos et vélos cargos seront proposées au tarif habituel : 60 euros par an pour les vélos, 120 euros par an pour les vélos cargo. Actuellement accessible à l’aide d’un badge, il sera prochainement équipé d’une technologie d’ouverture à distance via une application mobile."

Places de stationnement supprimées et compensées

Ce nouveau parking vient "compenser la suppression de places de stationnement dans la rue, dans le cadre de la végétalisation de la place Marie Janson, et contribuera à apaiser le quartier du Parvis, très densément peuplé. Il sera cogéré avec les sociétés BePark et Indigo."

Il s’agit ici de la deuxième réalisation d’un accord de parksharing pour parking.brussels, "après celui conclu avec la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) pour 85 places, sur le site du campus Comenius, près de la place Simonis".