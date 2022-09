Saint-Gilles : "Pour ne pas mourir d’ennui chez moi, j’ai commencé à photographier les passants"

Un sourire pour interpeller les gens, quelques mots, une blague et le clic d’une photo prise en quelques secondes. En quelques semaines, la magie opère et le projet prend une ampleur spectaculaire. Au total, ce sont plus de deux mille portraits que Bahram compte aujourd’hui. Plus que des portraits, ce sont des instantanés de sincérité partagés par le photographe et les passants.

Chaque personne que je voyais stressée ou triste, j’ai tout fait pour lui redonner le sourire.

Son appareil entre les mains, l’homme nous confie qu’il a souvent saisi l’occasion de la photo pour apporter un peu de réconfort dans le quotidien des passants : "Chaque personne que je voyais stressée ou triste, j’ai tout fait pour lui redonner le sourire".