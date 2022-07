Saint-Gilles : Martine Wille, ancienne bourgmestre faisant fonction, est décédée

On a appris hier le décès de Martine Wille. C’est le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux.

Martine Wille était une figure de la vie politique Saint-Gilloise. Elle a notamment occupé le poste de bourgmestre faisant fonction entre 2004 et 2011. En tant qu’échevine, elle a également été en charge de l’urbanisme, de la culture et l’instruction publique.

"Son engagement pour l’amélioration de la vie de nos concitoyens était constant et c’est particulièrement dans le domaine de l’enseignement communal en particulier, en tant qu’échevine de l’Instruction publique, qu’elle a pu déployer ses talents d’organisatrice et de modernisatrice de nos écoles communales", écrit Charles Picqué sur Facebook.

"Au-delà de la femme engagée au service de ses concitoyens et des droits des Femmes, Martine était pour moi une amie et une de celle qui a permis le renouveau de Saint-Gilles. Je tenais à adresser toutes mes condoléances à son époux et à sa famille" poursuit-il.

Selon La Capitale, Martine Wille est décédée dans la nuit de vendredi à samedi.