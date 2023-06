Saint-Gilles lance son plan de mobilité Cool Move : Barrière et avenue du Parc bientôt réaménagées

Barrière et avenue du Parc transformées. Mais ce n'est pas tout. Le nouveau plan de Mobilité prévoit toute une série de changements comme des mises à sens unique de la chaussée de Waterloo (de la Barrière à la Porte de Hal, sauf pour les bus), de la rue Hôtel des Monnaies (vers la Barrière depuis la rue de la Victoire) ou encore aux abords de la place Van Meenen qui deviendra piétonne dès cet été.

Privilégier la vie des quartiers

"Le Collège saint-gillois a voulu privilégier la vie des quartiers, tenir compte de leurs fonctionnalités, de la vie économique et sociale qui nécessite une accessibilité raisonnée des voitures et des véhicules utilitaires, indispensables pour un certain nombre de familles et de professions mais aussi pour de nombreuses personnes qui n’en possèdent pas mais en ont besoin : personnes à mobilité réduite, livraisons à domicile, professions du bâtiment, services de secours, etc", ajoute la commune. "Mais il était indispensable d’apaiser certains axes qui étaient devenus de véritables autoroutes de transit dans des quartiers constitués de petites rues par ailleurs très peuplées et de retrouver de l’espace public."

On l'a dit: ce n'est pas Good Move à Saint-Gilles mais Cool Move. D'ailleurs, la population sera largement consultée avant les premiers changements. Sept réunions de quartier sont prévues. Il en sera de même en termes de participation citoyennedans la commune voisine de Forest puisque les aménagements saint-gillois impacteront également la circulation dans plusieurs artères forestoises.

"Il n’y aura pas de surprises ou d’aménagements provisoires effectués dans la précipitation", assure le Collège emmenée par le bourgmestre Jean Spinette (PS) et la Première échevine Catherine Morenville (Ecolo). "Une fois cette phase de concertation achevée, la mise en œuvre sera phasée. Il s’agit d’interventions ponctuelles qui n’ont pas vocation à tout révolutionner mais bien d’améliorer concrètement la vie des habitants à partir de 2024. Cette politique s’inscrit dans la poursuite de ce que le Collège saint-gillois mène depuis plusieurs années (piétonisation du Parvis, piétonisation et inauguration ce 1er juillet de la place Marie Janson transformée en parc urbain, apaisement de la rue de Savoie, création de pistes et de rues cyclables, zones 30, zones de rencontres, rues aux jeux, rues scolaires, etc.)."