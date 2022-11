Saint-Gilles : la vitesse des trottinettes limitées dans les zones piétonnes

La commune de Saint Gilles vient de décider, en partenariat avec les opérateurs, de brider la vitesse des trottinettes électriques en flotte libre à 8 km/h, sur les zones piétonnes ou semi-piétonnes.

Sont concernées : le parvis de Saint-Gilles, la place Bethléem, le square Jacques Franck, la rue Jourdan (entre l’avenue Louise et la rue Dejoncker), la rue Jean Stas (entre l’avenue Louise et de la rue Dejoncker), la rue Dejoncker (entre les rues Jourdan et Jean Stas), la place Marie Janson.

Le bourgmestre Jean Spinette se dit partisan de la micromobilité. Mais il dit vouloir rester attentif à la cohabitation entre les différents modes de déplacement, à la sécurité routière de tous les usagers sans exception, à commencer par les conducteurs de trottinettes eux-mêmes. " J’en appelle évidemment au comportement responsable de la part des trottinettistes afin de ne pas remettre en question l’usage même de ces véhicules à Saint-Gilles ".

La commune a pris sa décision sur base des dernières statistiques fournies par Bruxelles. 410 conducteurs de trottinettes ont été blessés en 2021, soit une hausse de 195% par rapport à 2019-2020. 3% des conducteurs de trottinettes impliqués dans un accident ont été gravement blessés ou sont décédés (2019-2021).