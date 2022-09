Saint-Gilles : l’installation de fibres optiques sur des façades d’intérêt patrimonial passe mal

Proximus est en train de déployer ce dispositif pour permettre aux Bruxellois de surfer plus rapidement sur la toile, sans coupure, sans latence, de façon optimale. Mais les travaux posent parfois certains problèmes pour les riverains… C’est le cas dans la rue Capouillet, des trous ont été percés dans de pierre bleue de certaines façades.

Un dispositif installé sur les façades

À Saint Gilles, dans la rue Capouillet, en août, plusieurs façades se sont vues greffer le dispositif de fibre optique de Proximus. À présent, un petit boîtier noir relié à un câble est installé toutes les deux maisons.

Pendant l’installation, plusieurs riverains et propriétaires s’interrogent alors sur ces travaux réalisés par un sous-traitant de Proximus. "Ils ont percé dans la façade de mon immeuble", explique Nele Roucke. "C’est une façade listée par la région comme d’intérêt patrimonial et ils ont percé dans la pierre bleue sans avis préalable alors qu’il était prévu que les ouvriers passent par la cave. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, pouf ! Il y avait ce câble sur ma façade. Maintenant, nous avons des trous dans notre pierre bleue, c’est irréparable. D’autres habitants d’autres maisons de la rue ont eu la même mésaventure", déplore la propriétaire. "Ils nous ont dit qu’ils allaient faire des travaux mais ils ne nous ont pas dit qu’ils allaient abîmer notre bâtiment autrement nous aurions dit non !", ajoute un autre propriétaire.