Saint-Gilles : l’auteur du braquage manqué s’est rendu, la situation est sous contrôle

L’homme qui s’était retranché dans un sous-sol de la rue Dethy à Saint-Gilles après un braquage manqué s’est rendu après une brève négociation avec les unités spéciales de la police fédérale, a indiqué cette dernière.

La situation est sous contrôle. L’enquête ouverte par le parquet devra déterminer les circonstances exactes des faits.

Ce 24 août, aux environs de 10h15, deux personnes, dont l’une était armée d’un revolver, ont tenté de braquer un bureau spécialisé dans les transferts d’argent à Saint-Gilles. L’un des suspects a été rattrapé dans sa fuite par la police tandis que le second s’est retranché, armé, dans un sous-sol de la rue Dethy. Vers 11h00, les unités spéciales de la police fédérale sont arrivées sur les lieux. La rue a été fermée à la circulation et un périmètre de sécurité a été établi. Certains riverains et passants ont été évacués de la zone.

"Après de brèves négociations avec les unités spéciales de la police fédérale, l’individu a décidé de se rendre aux environs de midi", a déclaré le service de communication des forces de l’ordre. L’homme qui s’est rendu "se trouvait les mains en l’air et non armé", a commenté Jean Spinette (PS), le bourgmestre de Saint-Gilles.

Selon le bourgmestre, une tentative de braquage aurait été commise au même endroit la veille. "Le responsable du bureau n’avait alors pas ouvert la porte. Les mêmes individus ont retenté leur coup ce matin à l’ouverture du bureau", a-t-il déclaré. Cependant, toujours d’après Jean Spinette, le lieu choisi par les braqueurs ne contenait que "très peu d’objets de valeur". Les deux auteurs de la tentative de braquage seront poursuivis par le parquet, a précisé le bourgmestre.