Saint-Gilles : Jean Spinette prête serment le 14 septembre, Catherine François désignée échevine

La prestation de serment de Jean Spinette (PS) en tant que bourgmestre en titre de Saint-Gilles aura lieu le 14 septembre prochain. Celui qui succèdera alors officiellement à Charles Picqué (PS) prêtera serment entre les mains du ministre régional des pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFi), la veille du conseil communal de rentrée.

Mais ce n’est que lors du conseil communal saint-gillois d’octobre qu’une nouvelle échevine fera son apparition au sein du collège formé avec Ecolo-Groen. La section du PS de Saint-Gilles a validé à l’unanimité, peu avant les vacances d’été, la candidature (unique) de Catherine François.

Prostitution, toxicomanie

Catherine François, c’est un long mandat sur les bancs du conseil communal entamé il y a 28 ans. Une expérience qui justifie, selon les militants, la nomination au poste d’échevine. "Ce qui a été pris en compte d’abord, c’est le nombre de voix totalisé sur ma personne lors des dernières élections communales" (403 voix), précise l’intéressée. "C’est vrai que cela a mis du temps avant que je n’occupe un poste d’échevine. Mais je respecte la règle qui veut que soient d’abord désignés celles et ceux qui ont fait le plus de voix."

Autre élément : la nécessité de rééquilibrer la présence féminine au sein du collège après la démission en février dernier de Cathy Marcus et la montée de Said Arhuil en mai dernier.

La future échevine, assistante sociale et psychologue de formation, a un CV bien rempli. Exemple auprès des prostituées bruxelloises et de l’association Espace P où elle exercera en tant que sexologue. Elle est l’auteure d’ouvrages sur la prostitution ("Sexe, prostitution et contes de fées", "Parole de prostituées").

Catherine François a également travaillé dans le domaine de la prise en charge des toxicomanes au travers de l’ASBL qu’elle a fondée, Dunes. Ce travail lui a régulièrement donné accès aux médias. Elle préside actuellement l’ASBL SOS-Viol.

Au niveau politique, elle a collaboré au sein des cabinets ministériels régionaux de Charles Picqué (ministre-présidence) et d’Alain Hutchinson (Affaires sociales, au début des années 2000). Actuellement enseignante dans le secondaire, Catherine François est aussi administratrice-déléguée de la société de logements sociaux Foyer du Sud.

En conflit avec la police

Celle qui a également présidé le Centre culturel Jacques Franck est connue pour son caractère bien trempé, voire incontrôlable, capable de lui jouer des tours. Lors du confinement de 2020, une sortie sur les réseaux sociaux lui vaut une plainte en interne et une convocation par les instances de son parti. Dans un post Facebook, pour dénoncer des arrestations de jeunes de la police de la zone Midi (Saint-Gilles, Forest, Anderlecht) qu'elle jugeait arbitraires, elle avait écrit "Nique la flicaille et sa cohorte de bouffons" avant de traiter un inspecteur de police "d’homophobe, raciste et pervers sexuel". Celui-ci avait porté plainte contre elle.

Après enquête de la commission de vigilance du PS, celle-ci avait décidé de ne pas exclure Catherine François du parti. Réprimandée cependant par Charles Picqué et le président de la fédération bruxelloise Ahmed Laaouej, elle avait dû démissionner de son mandat de conseillère de police. "A l’époque, je m’étais expliquée sur cet écart de langage", nous dit-elle rappelant qu’elle avait aussi présenté publiquement ses excuses aux forces de l’ordre.

En 2007, Catherine François avait dénoncé dans la presse une menace de la part de la police sur sa personne. En 2019, sur Facebook, pour critiquer la politique migratoire belge, elle n’avait pas hésité à écrire : "Fuck le Roi, la politique et les ramassis de médiocres qui hantent les ministères".