Saint-Gilles : écartée du mayorat, l’échevine Cathy Marcus démissionne et tourne la page de la politique

C’est une page qui se tourne à Saint-Gilles : à 53 ans, Cathy Marcus (PS) démissionne de son poste d’échevine et remet son mandat de conseillère communale.

Membre du Collège communal depuis 2001, comme présidente du CPAS puis comme échevine, Cathy Marcus s’était présentée en décembre dernier à la succession de Charles Picqué, mais avait été devancée par Jean Spinette, qui sera donc le prochain bourgmestre de Saint-Gilles.

Dans un communiqué de la commune, "le Collège tient à saluer son action menée au service de la population saint-gilloise, en particulier auprès des plus fragiles."

"Au travers d’importantes compétences telles que l’urbanisme, les contrats de quartiers, les sports ou encore les affaires sociales et le logement, via la Régie foncière communale, Cathy Marcus a largement contribué au renouveau de Saint-Gilles et à sa cohésion sociale", commente pour sa part Charles Picqué.