Saint-Gilles : Catherine Morenville sera tête de liste et candidate-bourgmestre Ecolo-Groen

La locale Ecolo-Groen de Saint-Gilles a désigné sa tête de liste : il s’agit de Catherine Morenville, actuelle Première échevine. Elle sera suivie de l’échevin Francesco Iammarino, en charge de la Culture et du Développement durable. "Oui, je suis évidemment candidate bourgmestre dans l’hypothèse où Ecolo-Groen devient le premier parti de la commune au soir des élections", précise par ailleurs Catherine Morenville sur ses réseaux sociaux.

Depuis 2018, la commune de Saint-Gilles est gérée par une majorité PS-Ecolo, d’abord avec Charles Picqué (PS) comme bourgmestre qui a ensuite passé la main à Jean Spinette (PS) en 2022. Le PS est la première force politique de la commune avec 17 sièges, suivi d’Ecolo avec 11 sièges.

Je ne fais pas de politique pour me perdre en conjecture

Mais comme le rappelle Catherine Morenville : "Nous étions la seconde force politique aux élections communales de 2018 et la première dans le canton de Saint-Gilles lors des élections régionale et législative de 2019". Les Verts veulent donc continuer sur cette lancée.

"Je ne fais pas de politique pour me perdre en conjecture et en stratégie électorale. Une élection, c’est une course de fond dont le résultat n’est jamais connu à l’avance. Les élections sont encore loin, il reste 15 mois avec du pain sur la planche et un accord de majorité ambitieux pour fil vert d’ici là ! C’est fort de notre bilan que nous nous retrouverons en 2024."

La tête de liste annonce aussi vouloir une commune de Saint-Gilles plus verte politiquement. "A l’heure où les préoccupations majeures d’Ecolo et Groen s’affichent à la Une de tous les médias, où plus personne ne peut nier l’urgence climatique, comme militante féministe attachée autant à la justice sociale qu’à l’indispensable transition climatique, je rêve d’une majorité encore plus verte et plus sociale à Saint-Gilles. Pour cela, il est fondamental qu’Ecolo-Groen sorte encore davantage renforcé des urnes. Les élections 2024 seront l’occasion de créer un nouveau projet de majorité, un nouveau contrat social avec les Saint-Gillois.es."

Il reste plus d’un an avant les communales. Cette sortie risque donc de crisper les relations entre les Verts et la Liste du bourgmestre de Jean Spinette. Dans une interview à BX1 ce jeudi, Catherine Morenville indique que son ambition de devenir bourgmestre est une annonce "attendue" par Jean Spinette.