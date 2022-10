Saint-Ghislain va recevoir un subside de trois millions d'euros pour la rénovation de ses complexes sportifs

Les instances de Saint-Ghislain ont indiqué lundi dans un communiqué que l'entité fait partie des villes lauréates de l'appel à projets du Gouvernement wallon concernant la rénovation énergétique des infrastructures sportives.

Le Gouvernement Wallon avait lancé en octobre 2021 un appel à projets initié dans le cadre du plan de relance de la Wallonie et relatif à la "rénovation énergétique des infrastructures sportives". Après analyse des 123 projets soumis, le Gouvernement Wallon a décidé de retenir la Ville de Saint-Ghislain parmi les 85 communes lauréates, pour une subvention de plus de 3,1 millions d'euros. "Cette importante enveloppe budgétaire sera employée pour deux projets d'envergure dans l'entité", ont précisé les responsables communaux: près de 839.000 euros seront consacrés à la modernisation énergétique du Hall omnisports de Baudour et 2.3180.000 euros seront dédiés à la reconstruction du Hall omnisports d'Hautrage, fermé au public depuis fin 2020.