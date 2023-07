Saint-Ghislain: un accident sur l'autoroute fait six blessés

L'accident s'est produit vers 6h30, sur l'autoroute E19 en direction de Bruxelles, entre la pompe à essence et la sortie "Saint-Ghislain". Une Audi A3 immatriculée en France circulait à très vive allure. Elle s'est approchée d'une Mercedes, qui roulait déjà à 120 -130 km/h. Les deux véhicules se sont rabattus vers la 3è bande, où ils sont entrés en collision et ont percuté une troisième voiture. Les débris de l'accident ont endommagé un quatrième véhicule.

On dénombre pas moins de six blessés. Le conducteur de l'Audi a la cheville cassée. Deux de ses passagères sont plus sérieusement atteintes : blessures à la colonne vertébrale et au bassin. Les occupants des autres voitures souffrent de blessures plus légères.

Le dossier est mis à l'instruction, mais on sait déjà que le conducteur de l'Audi n'était plus titulaire d'un permis de conduire. Il roulait sous influence (les analyses sont en cours). A bord du véhicule français se trouvaient...six personnes au moment de l'accident.