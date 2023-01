Saint-Ghislain : remise en service en février de la ligne ferroviaire pour marchandises 242

La ligne ferroviaire pour le transport de marchandises 242, à Saint-Ghislain, sera remise en service en février, ont annoncé vendredi l'intercommunale de développement économique du cœur du Hainaut (Idea) et le Port autonome du Centre et de l'Ouest (Paco).

Cette ligne de chemin de fer relie la plateforme trimodale du zoning de Ghlin-Baudour Sud à la ligne 100 qui, elle, permet une connexion directe au réseau ferroviaire belge et international, via la gare de la Saint-Ghislain. Longue de plus de quatre kilomètres, elle est dédiée exclusivement au transport de marchandises. Trois passages à niveau, situés sur le territoire de Saint-Ghislain et qui ne sont plus exploités depuis de nombreuses années, seront remis en service. Les usagers des voiries concernées devront donc adapter leurs comportements habituels, aucun train n'ayant plus circulé sur ces voies depuis plusieurs dizaines d'années. Une voie de manœuvre supplémentaire a été réalisée en 2020 sur la ligne 242 dans le cadre du financement Feder 2014-2020, visant à la connexion entre le transport fluvial, routier et ferroviaire pour les entreprises du cœur du Hainaut.

Désengorger les routes

Selon l'Idea, "l'objectif du projet est double: désengorger les routes du cœur du Hainaut, à travers un transfert modal, et favoriser l'activité locale". L'intercommunale souligne que la zone d'activité économique multimodale Ghlin-Baudour s'étend sur quelque 750 hectares et compte 60 entreprises qui emploient plus de 4.000 personnes. "Déjà pourvu d'une plateforme logistique bimodale à Ghlin Sud, le futur terminal de Baudour équipé d'une connexion ferroviaire apportera une solution trimodale eau, rail, route", se réjouit l'Idea.

Le réseau ferroviaire du Cœur du Hainaut est dense et en perpétuel développement. Il est connecté aux principales gares de Belgique, notamment Gand, Zeebrugge, Anvers et Liège. La liaison avec Anvers permet aux entreprises d'être connectées à tous les pays d'Europe. Avec la mise en service de ce type d'infrastructures ainsi que le développement de Planisfer, premier opérateur ferroviaire de proximité (OFP), l'Idea entend s'inscrire dans une dynamique pour renforcer la part modale du transport ferroviaire et ainsi concourir à l'amélioration du cadre de vie et du bien-être des citoyens du cœur du Hainaut.

En 2020, plus de 6,3 millions de tonnes de marchandises diverses ont été transportées par Planisfer, soit l'équivalent de près de 195.000 camions en moins sur les routes.