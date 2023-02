Saint-Ghislain : le vol-au-vent de la cantine était-il contaminé ?

Une bactérie dans le vol-au-vent ?

Tout commence lundi midi. Au repas complet de l’école, c’est du vol-au-vent qui est servi à une bonne centaine d’élèves de la première à la quatrième secondaire. Dans l’après-midi et tout au long de la soirée et de la nuit certains sont pris de violents maux de ventre, diarrhées. Des parents vont chez le médecin, d’autres aux urgences. "Notre fils est allé faire un tour aux urgences la nuit passée tellement il avait mal, mais ça va mieux", lit-on sur la page Facebook de l’école. "Ma fille en a mangé elle aussi et s’en est trouvée très mal", ajoute cette maman. De nombreux témoignages attestent de puissants maux de ventre. Le vol-au-vent (qui, paraît-il était très bon au niveau du goût) contenait-il une bactérie ? Ce sera ans doute à l’Afsca de le dire. En attendant, ce mardi, l’école a fourni des sandwiches aux élèves. Les repas chauds sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.