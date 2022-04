Saint Ghislain : 5,6 millions pour rénover les salles de sport

Saint Ghislain a décidé de mettre le paquet sur ses salles de sport. Deux infrastructures vont être rénovées : la salle omnisports de Baudour et la salle de gym de l’école Jean Rolland, à Saint Ghislain, qui devrait pouvoir accueillir les clubs et associations sportives. Le hall omnisports d’Hautrage sera, lui, démoli et refait à neuf. Budget total: 5,6 millions d’euros, financés par la Région Wallonne dans le cadre du plan de rénovation des infrastructures sportives.