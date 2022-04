Saint Gérard : la brasserie de Brogne s’inquiète de la vente de l’abbaye

Jadis occupé par un restaurant et des salles de séminaires, l'abbaye est aujourd'hui quasiment à l'abandon. Seule la brasserie maintient une activité sur le site et pour Gabriel Smet, l’objectif est de poursuivre le brassage sur place: "nous, c’est notre authenticité. C’est un plus au niveau commercial."

La commune a déclaré son intention d’établir une transaction sous conditions pour poursuivre l’exploitation du site et sa mise en valeur : "la commune doit être créative dans le cadre de cette vente", confirme le propriétaire de la brasserie. "Si l’acquéreur redynamise l’horeca, transforme l’abbaye et relance les salles de séminaires et de réunions de l’abbaye et la partie Horeca, on trouvera un accord avec le nouveau propriétaire. On espère que ça ira dans ce sens", conclut Garbiel Smet.