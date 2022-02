"Saint Amour": un road-movie drôle et tendre

Un film de Gustave Kervern et Benoît Délépine qui réunit un trio d’enfer : Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu, Vincent Lacoste, et autour desquels gravitent Céline Salette, Michel Houellebecq, Izia Higelin et Gustave Kervern. Le casting à lui seul donne déjà envie d’y aller, et à l’arrivée, ça vaut tellement la peine !

C’est un film doux, un film bienveillant, un film de rencontres. Une bouteille de vin donne son titre au film et est le point de départ d’un périple à travers la France. Bruno (Poelvoorde) est agriculteur. Chaque année, il se rend au salon de l’agriculture pour y faire la tournée des stands de vins. Son père, Jean (Depardieu), participe au concours du plus beau taureau. On comprend vite que le fils est saoulé, tant par le pinard que par son père. Bruno est un type malheureux, en mal d’amour, alors que Jean a perdu sa femme et souffre lui aussi. Le père veut se rapprocher de son fils et l’aider.

Cette fois, c’est décidé, ils vont la vivre la vraie route des vins, en partant sillonner la France avec le jeune Mike, chauffeur de taxi, accompli au premier abord, et qui se révélera tout aussi écorché. Une route des vins, qui s’avérera finalement pour notre trio, un prétexte pour avancer au fil de rencontres inattendues. Des rencontres furtives mais tellement riches, poétiques, drôles, émouvantes, tout cela à la fois.

Pour leur septième long métrage, Kervern et Délépine basculent une fois de plus dans le road movie plein de drôlerie et d’humanité avec un point de vue sur la ruralité et le désespoir des paysans, et avec eux, l’image dégradante voire le mépris de la société. Alors les réalisateurs nous rappellent et rappellent aux paysans qu’il faut être fier de travailler la terre, et que le métier d’agriculteur est un métier noble. Et ils nous font voir, une fois de plus, que lorsque le désespoir nous guette, la réponse ultime, c’est l’amour. Santé !

Saint Amour, c'est ce vendredi 18 février à 20h30 sur La Trois.