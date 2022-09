"Sahar" : Tamino a invité Angèle sur son nouvel album

Après son premier album "Amir", Tamino est de retour avec "Sahar".

C’est dans son appartement anversois que Tamino s’attelle à la composition de "Sahar" (qui signifie "juste avant l’aube" en arabe). Dans cet album, l’oud (un instrument à cordes répandu dans les pays arabes) que l’artiste a appris à jouer grâce à un réfugié syrien, est prépondérant. Il traduit la mélancolie qui plane sur l’opus.

Si trois morceaux de l’album avaient déjà été dévoilés : "The First Disciple", "Fascination" et "You Don’t Own Me", Tamino avait prévu une belle surprise. En effet, en plus de Colin Greenwood de Radiohead à la basse et à la batterie, une invitée a posé sa voix sur le titre "Sunflower" (que vous pourrez encore écouter tout en douceur dans le Lazy Sunday) et ce n’est personne d’autre qu’Angèle qui s’est émue de cette collaboration sur Instagram. Réseau sur lequel elle partage des vidéos qui laissent supposer qu’elle aussi s’apprête à dévoiler une belle surprise.