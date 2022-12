"Sahar" de Tamino : une voix envoûtante qui ne ment pas

Dans le Déclic Culture, Julie Morelle reçoit Jean-Marc Panis, venu parler du deuxième album Sahar du chanteur anversois Tamino.

Son grand-père était une star égyptienne du chant et du cinéma, sa maman l’a appelé Tamino d’après le nom du prince dans La flûte enchantée de Mozart, un bon bagage qui pourrait être lourd sur les épaules de ce chanteur de 25 ans qui sort son second album. Cette pression, il n’a pourtant pas l’air de la subir.

Ses premières chansons sortent en 2018 et créent déjà un engouement tel qu’un certain Colin Greenwood, bassiste de Radiohead, collaborera avec le chanteur anversois sur le titre Indigo Night. Tournées, succès et critiques dithyrambiques s’enchaînent sous forme de train de vie qui pourrait en achever plus d’un. Mais Tamino reste très serein et sort Sahar, un nouvel opus plein de sensibilité, maturité et sincérité