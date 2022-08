Sagrex : les syndicats interrompent le dialogue social, la direction appelle à la reprise du travail

La conciliation a capoté chez Sagrex et les syndicats interrompent le dialogue social, a indiqué mercredi en fin d’après-midi le permanent syndical Frédéric Lucchetta (FGTB) à l’agence Belga, à l’issue d’une journée de rencontre à Mont-Saint-Guibert. Les grévistes se réuniront jeudi matin avec leurs instances syndicales en vue de décider de la poursuite, ou non, de l’arrêt de travail commencé lundi matin. La direction de Sagrex a de son côté appelé ce mercredi soir à la reprise du travail et du dialogue.