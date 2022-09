Sagrex : les syndicats annoncent une grève au finish

Si le conflit social ne trouve pas rapidement une issue favorable, les syndicats craignent l’escalade. "Sans geste de la direction, il n’y aura plus aucun conseil d’entreprise, plus aucune réunion de délégation syndicale, plus aucun comité pour la prévention et la protection au travail", menace Frédéric Lucchetta.

Les travailleurs justifient leur action par l’explosion du coût des carburants qui touche fortement les ouvriers lors de leurs déplacements vers leur lieu de travail. Ces derniers demandent un geste pour les aider à supporter le coût des carburants.

Leader sur les marchés belge et néerlandais, Sagrex emploie près de 400 personnes réparties sur ses 20 sites, dont 18 en Belgique et deux aux Pays-Bas, ainsi qu’au sein de son siège social établi à Braine-l’Alleud. L’entreprise produit des granulats utilisés dans l’industrie de la construction, principalement comme matière première pour le béton.