Sagging : on va revoir les pantalons pendre et les caleçons ou boxers s’exhiber

On observe depuis plusieurs semaines un engouement sur les réseaux sociaux avec de nombreux tutoriels destinés à exhiber ses sous-vêtements avec style. Sur TikTok, l’intérêt pour cette inspiration mode est tel que les hashtags #sagging et #saggingpants cumulent à eux deux plus de 100 millions de vues. Et le phénomène n’en est qu’à ses prémices si l’on considère que la maison Mowalola a déjà présenté pour la saison automne-hiver 2023 des jeans qui n’arrivent qu’à… mi-cuisses.

Qu’on se le dise, les hommes ne sont pas les seuls à dévoiler leurs sous-vêtements. Leurs homologues féminins ont elles aussi – et depuis plusieurs saisons – renoué avec le string apparent que ce soit via le taille basse ou la micro jupe. Une chose vue sur les podiums (Miu Miu, Thom Browne, David Koma), qui a depuis conquis de nombreuses célébrités et influenceuses (Bella Hadid, Kim Kardashian, Hailey Bieber), et fait bien évidemment (aussi) l’unanimité sur les réseaux sociaux.